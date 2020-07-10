Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması Çorum’da sevinçle karşılandı

FATİH BATTAR/M.BURAK YALÇIN

Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi Çorum’da da coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.

Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimiyet Gazetesi olarak Ayafosya’nın 86 yıl sonra yeniden açılmasını Çorum halkına sorduk.

Almanya’dan Çorum’a izine gelen gurbetçi Mehmet Kahraman, bir gurbetçi olarak Ayasofya’nın yenidnen ibadete açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek; “Aslen İskilipliyim. Almanya’da gurbetçiyim. İzine geldim. Şükürler olsun atamız Fatih Sultan Mehmed’in emaneti takrar ibadete açılıyor. Çok mutluyuz. Ayasofya’nın ibadete açılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun.” dedi

Çorum’da kitap dükkanı işleten Yusuf Mert isimli vatandaş ise 86 yıl sonra Ayasofya’nın ibadete açılmasını sevinçle karşıladıklarını ifade ederek: “Ayasoya’nın ibadete açılması bizleri çok sevindirdi. 1934 yılına kadar cami olan Ayasofya 86 yıldır müze olarak kullanılıyordu. Atalarımızın mirasına sahip çıkamadık ama şükürler olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bugün Ayasofya yeniden ibadete açılıyor.” diye konuştu

Ölmeden önce Ayasofya’nın ibadete açıldığını görmek her gün Allah’a dua ettiğini ve bu dileğinin bugün gerçekleştiğini aktaran eğitimci-yazar Orhan Özçatalbaş; “İstanbul’da tahsil yaptığım için Ayasofya’da namaz kılamanın üzüntüsünü çok yaşadım. Medeni zannetiğimiz Avrupa’nın Müslümanların yaşama hakkına göz diktiği için Ayafosya’nın yeniden ibadete açılması bizleri daha çok mutlu etti. Ölmeden Ayasofya’nın ibadete açıldığını görmek için her gün Allah’a dua ediyordum ve bu dileğim gerçekleşti. Müslüman aleminin dört gözle beklediği bu kararın alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu

Hain darbe girişimi olan 15 Temmuz’un yıl dönümünde Ayasofya’da namaz kılmak istediğini belirten Ferhat Turhanoğlu isimli vatandaş ise; “Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması çok büyük bir mutluluk ve sevinçle karşıladık. Çünkü Ayasfosya sıradan bir cami değil. İstanbul’un Fethi’nin sembolüdür. İnşşallah hain darbe girişimi olan 15 Temmuz’un yıl dönümünde Ayasofya’da namaz kılmayı Allah bize nasip eder.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020, 19:57