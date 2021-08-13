Aydın Pide Lahmacun dualarla hizmete girdi

M.BURAK YALÇIN

Ali Aydın’ın sahibi olduğu Aydın Köfte-Döner-Pide-Lahmacun Salonu dualarla hizmete açıldı.

Ulakavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi numara 15’de hizmete giren işyerinin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve çok sayıda davetli katıldı.

Okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Aydın Köfte-Döner-Pide-Lahmacun Salonu kurdele kesilerek hizmete açıldı.

İşletme sahibi Ali Aydın, şakşuka, lahmacun, kıymalı, kaşarlı, sucuklu, kuşbaşılı, karışık, dört mevsim, çökelekli pide, köfte ve döner çeşitleri ile müşterilerinin hizmetinde olduklarını belirterek, lezzetlerini tatmak isteyen tüm Çorumluları işyerlerine davet etti.

Çeşitli ikramların ardından açılış sona erdi.