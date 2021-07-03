Baba ve oğulları kazada yaralandı

M.BURAK YALÇIN

Demirallar Tarım ve Hayvancılık sahibi Recep Demiral ve oğulları Engin ile Hasan Demiral, Kırıkkale yakınlarında geçirdikleri trafik kazası sonucu yaralandılar.

Geçtiğimiz günlerde Çorum’dan Ankara’ya hayvan pazarına giden Recep Demiral ve oğulları Engin ile Hasan Demiral, Çorum’a dönerken Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdiler.

Kaza sonrası durumu kritik olan Recep Demiral, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Recep Demiral’ın oğulları Engin ile Hasan Demiral ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.