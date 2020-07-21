Babasını kazada kaybetti

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Defne Lokantası sahibi İlhan Kılıç’ın babası, Asım Kılıç (73) dün Buhara Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında vefat etti.

Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan Asım Kılıç, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yapılan adli soruşturma sonucunda kusurlu bulunduğu bildirilen sürücünün ise tutuklandığı öğrenildi.

Kamile Kılıç’ın eşi, Ulukavakspor eski Başkanı, Genç Parti ve MHP eski teşkilat yöneticilerinden İlhan Kılıç ile Elvan Kılıç’ın babası Asım Kılıç’ın vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi yarın (Çarşamba) saat 11.00’de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Karacaören Köyü’ne götürülecek. Burada kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Asım Kılıç’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

