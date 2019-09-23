Bağcıların sorunlarını Ceylan'a iletti

Bir süre önce Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına seçilen Rafet Altunörs, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ı Çorum’daki ofisinde ziyaret etti.



Ziyaret sırasında kurumları hakkında bilgiler veren Rafet Altunörs, Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı olarak büyük projelere imza atmak istediklerini dile getirdi. Göreve başladıktan sonra kurumun genel durumu ile ilgili değerlendirmelerde yaptıklarını ve sıkıntıları ve ihtiyaçları belirlediklerini anlatan Altunörs, 1941 yılında kuruluş bir kurum olan Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının daha iyi hizmet sunabilmek için ihtiyacı olan araç gereçlerle ilgili destek beklediklerini vurguladı. İhtiyaçlarına yönelik taleplerini içeren bir dosyayı Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a sunan ve destek isteyen Altunörs, görev yaptığım süre içerisinde Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığını Türkiye’de örnek gösterilecek bir kurum haline getirmek için var gücüyle çabalayacağını söyledi.



Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına seçilen Rafet Altunörs’e kutladı ve görevinde başarılar diledi. Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının Çorum’a 9 ayrı bölgede faaliyet gösteren bir kurum olduğuna vurgu yapan Milletvekili Ceylan, şehrin gürültüsünden kurtulup özellikle de hafta sonlarını sakin bir ortamda geçiren Çorumlulara hizmet sunan bu kurumun taleplerini önemsediğini ifade etti. Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs’ün taleplerini de ilgili kurum ve kuruluşlarla değerlendireceklerini dile döken Milletvekili Ceylan, Rafet Altunörs önderliğindeki kuruma elinden gelen desteği vereceğini de sözlerine ekledi.