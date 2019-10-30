Bahabey’in tarih kokan leziz mekanı: Hitit Kaymak Cafe & Restaurant

FATİH BATTAR

Bahabey Caddesi’nde (Fenomen AVM yanı) hizmet veren Hitit Kaymak Cafe ve Restaurant, Türk ve dünya mutfağından enfes lezzetleri ve her zevke hitap eden kahve çeşitleri ile Çorum halkının en çok tercih ettiği mekanlardan birisi oldu.

Şubat ayında hizmete giren ve açıldığı günden bu yana Çorum halkına en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmayı amaç edinen Hitit Kaymak Cafe Restaurant nefis lezzetleri, kahve çeşitleri ve nezih ortamı ile adından söz ettirmeyi başardı.

TARİH VE NOSTALJİ BİRARADA

Hitit Kaymak Cafe ve Restaurant, tarih ve nostalji kokan dekoru, kebap çeşitleri, Türk ve dünya mutfağının lezzetine doyum olmayan yemekleri ile Çorum halkının hizmetinde.

Hitit’lerin başkenti olan Çorum’da tarih üzerine kurulmuş şık dekoru ve Hitit’lerin izlerini taşıyan tek ve ilk cafe olma özelliğiyle Hitit rüzgarının estiği Hitit Kaymak Cafe ve Restaurant, nezih ortamı, dünyaca ünlü yemekleri ve kahve çeşitleri ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

5 YILDIZLI HİZMET

Güleryüzlü hizmet ve deneyimli personeli ile 5 yıldızlı hizmet sunan Hitit Kaymak Cafe, Hitit mutfağını çok yakında Çorum halkı ile tanıştıracak.

Dünyanın bir çok yerinde aşçılık yapan ve dünya lezzetlerini çok iyi tanıyan deneyimli ustalar eşliğinde çok yakında Hitit mutfağının birbirinden seçkin lezzetlerini Çorum halkıyla buluşturacaklarını belirten işletme sahiplerinden Hüseyin Özgür Gül, “Dünyanın bir çok ülkesinde aşcılık yapan ustalarla çalışıyoruz. Çok yakında işletme olarak Hitit mutfağının birbirinden lezzetli yemek ve tatlarını Çorum halkıyla buluşturacağız.” dedi

ÇOCUK GELİŞİMİ UZMANI İLE ÇOCUKLAR EMİN ELLERDE

Hitit Kaymak Cafe Restaurant olarak Şubat ayından faaliyete geçtiklerini Çorum’da başka şubelerinin olmadığını ifade eden Gül, Çorum’da hem cafe hem de restaurant hizmetiyle seçkin mekanlardan biri haline geldiklerini söyledi. Hitit Kaymak Cafe olarak Türk ve dünya mutfağının enfes lezzetlerinin yanı sıra Hitit mutfağının seçkin lezzetlerini Çorum halkı buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Gül; “Enfes lezzetlerin yanı sıra işletme olarak her zevke ve her damağa uygun kahve çeşitlerimiz bulunmaktadır.İşletmemizin en büyük özelliği de çocuk oyun bölümümüzün olması. Aileler, çocukları ile birlikte geldiklerinde çocuklar için oyun alanımız var. Aileler enfes lezzetlerimizi tadarken, çocuklar da çocuk oyun alanında Çocuk Gelişimi Uzmanı eşliğinde eğlenme fırsatına sahip.” diye konuştu

MÜKEMMELLİYETİ TEMSİL ETTİĞİ İÇİN LOGOMUZ GEYİK

Hitit Kaymak Cafe olarak logolarının Hitit figürlü geyik olduğunu belirten Gül; “Hitit’lerde geyik figürü çok önemlidir. Mükemmelliyeti temsil ettiği için de biz Hitit Kaymak Cafe olarak logomuz geyik olarak belirledik. Çünkü bizde Hitit Kaymak Cafe ve Restaurant olarak müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu

AVRUPA’DAN FRANCHİSE TEKLİFLERİ ALDIK

Çorum’da yaklaşık 1 yıl önce hizmete girmelerine rağmen, Almanya, İngiltere ve Ankara’dan franchise teklifleri aldıklarını kaydeden Gül, çok yakın bir zamanda Hitit Kaymak Cafe ve Restaurant’ı zincir haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

MUTFAKTA PİŞİRİLEN YEMEKLER KAMERA İLE İZLENEBİLİYOR

İşletme olarak ayrıca kalite ve lezzetlerine güvendikleri için mutfağa kamera sistemi yerleştirdiklerini belirten Gül, müşterilerin kamera sistemi ile monitordan mutfakta pişirilen yemeklerin nasıl hazırladığını göreceklerini söyledi. Çorum’da ilk defa Hitit Kaymak Cafe ve Restaurant’a özel bir uygulama olduğunu aktaran Gül, müşterilerin Hitit Kaymak Cafe ve Restaurant’ın lezzetlerini gönül rahatlığıyla tadabileceklerini belirtti.

HIZ VE LEZZET KONUSUNDA EN İYİ İŞLETMELERDEN BİRİ

Çorum’da yemeksepeti.com’da hız ve lezzet konusunda en işletmelerden biri olduklarını aktaran Gül; “Ev ve işyerlerine akşam 22.00’a kadar servisimiz var. Çorum’da yemeksepeti.com adresinde hız ve lezzet konusunda en üstte olan işletmelerden biriyiz. Hızımıza ve lezzetlerimize güveniyoruz. Türkiye’nin en ünlü yemek sitesinde en çok puan alan işletmelerden biriyiz.” dedi

ÇORUM’DA VALE HİZMETİ VEREN TEK İŞLETME

Hitit Kaymak Cafe ve Restaurant’ın Çorum’da tek vale hizmeti veren mekan olduğunu dile getiren Gül; “İşletme olarak vale hizmeti de başlattık. Çünkü müşterilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bahabey Caddesi’ndeki trafik yoğunluğundan dolayı müşterilerimiz park edecek yer bulamıyor. Biz de müşterilerimizin rahatlığı için vale hizmeti başlattık.” diye konuştu.

‘DÜNYACA ÜNLÜ GURME VEDAT MİLOR’U ÇORUM’A DAVET EDECEĞİZ’

‘İşletme olarak lezzetlerimizi tanıtması için dünyaca ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor’u ağırlayacağız’ diyen Gül, Milor’un Hitit Kaymak Cafe ve Restaurant’ın yemeklerine vereceği puanı çok önemsediklerini ifade etti.

SÜREKLİ GELEN MÜŞTERİLERE %10 İNDİRİM KARTI

İşletme olarak ayrıca kurumsal şirket çalışanlarına ve sürekli gelen ailelere 2 haftaya kadar kredi kartı şeklinde %10 indirim kartı vereceklerini belirten Gül, öğrenci ve öğretmen kimliğini gösteren herkese de %10 indirim kampanyası başlattıklarını söyledi.

Hitit Kaymak Cafe ve Restaurant’ın bir aile şirketi olmasına rağmen kurumsal bir şirket olduğunu belirten Gül, amaçlarının Çorum halkına en iyi ve en kalite hizmet vermek olduğunu belirterek, Hitit Kaymak Cafe ve Restaurant’ın enfes lezzetlerini tatmak isteyen herkesi işletmelerine davet etti.