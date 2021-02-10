Bahçeli, İskilipli bilim adamının ismini önerdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından astronot kelimesi için İskilipli Gökbilimci Cacabey'in ismini önerdi.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mademki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor." demişti.

Erdoğan'ın çağrısına ilk öneri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, astronot kelimesi için İskilipli Gökbilimci Cacabey'in ismini önerdi.

CACA BEY KİMDİR?

Selçuklular döneminde yaşayan Caca Bey 1240 İskilip doğumlu Türk devlet adamıdır.

Caca Bey, küçük yaşlarında üstün yetenekleri ile devrin önde gelenlerinin dikkatini çekmiştir. Kırşehir'de devrin fakültesi gözüyle bakılan Caca Bey Medresesi'ni yaptırmıştır. Yönetim işlerinde Türkçe konuşan ve yazışmalarında Türkçe kullanan Caca Bey, Caca Bey Medresesi'nde de Türk dilinde eğitim verilmesini sağlamıştır. (Yaygın basın)

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 17:17