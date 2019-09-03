Bahçelievler İlkokulu’nda kura heyecanı

FATİH BATTAR

Bahçelievler İlkokulu’nda 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için 1.sınıfa kayıtları yapılan 198 öğrencinin şubeleri ve öğretmenleri velilerin huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Okul Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İnan katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, bir sınıfın kurasının çekerek, o sınıfın öğretmen ve öğrencisini belirledi. 198 öğrenci, 7 şubeye bölüştürülerek kura çekimi ile sınıfları belirlendi. Sınıflar 14 kız, 14 erkek öğrenci olacak şekilde dağıtılırken, kura çekiminde velilerin heyecanları da gözlerinden okundu. Çocuklarının eğitim göreceği sınıfı ve arkadaşlarını ve öğretmenlerini merak eden veliler, kura çekimini ilgiyle takip etti.