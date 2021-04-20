Bakan Pakdemirli Çorumlu üreticiyi paylaştı

FATİH BATTAR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorumlu üreticiyi örnek gösterdi.

Bakan Pakdemirli, TKDK’dan aldığı 443 bin lira destekle Avrupa standartlarında süt üretim çiftliği kuran Osmancıklı Sadık Bayrak’ı sosyal medya hesabından paylaşarak; “Çorum’dan Sadık Bayrak’ın Süt Üreten Tarımsal İşletmesine TKDK aracılığıyla 443 bin lira hibe sağladık. Destek bizden, üretmek sizden.” ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekim Sadık Bayrak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı 443 bin lira destekle Osmancık ilçesinde 40 büyükbaş sağmal kapasiteli süt üretim çiftliği kurmuştu.