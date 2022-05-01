Bakan Velipaşa Hanı’na hayran kaldı

FATİH BATTAR

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı’na katılmak için Çorum’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Velipaşa Hanı’na hayran kaldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile birlikte Çorum Belediyesi tarafından Ayakkabıcılar Arastası’nda turizme kazandırılan tarihi Velipa Hanı’nda incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, Han’da düzenlenen Ramazan etkinliklerine katıldı.

Daha sonra arasta esnafını gezerek hayırlı işler dileyen Kasapğlu, bayram alışverişine çıkan vatandaşlarla da ayaküstü sohbet ederek, Çorum halkının Ramazan Bayramı’nı kutladı.