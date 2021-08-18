Bal kalpazanlarına karşı uyardı

Çorum İli Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Odabaş vatandaşları ucuz ballara karşı uyardı.

Bal hasadının başlamasıyla birlikte bal kalpazanlarının da sahnedeki yerlerini almaya başladıklarını belirten Erdal Odabaş, “Bizler Çorum Bal Üreticileri Birliği olarak, üyelerimizin el emeği, göz nuru, alın terlerinin hukukunu muhafaza etmeye çalışırken, halkımızın da doğru balla buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Semt pazarlarında, sokak aralarında ve A marketlerin bir kısmında 25 TL’ye 850 gr kavanozlarda bal satıldığına şahit olmaktayız. Bizler halkımızın uygun fiyata kaliteli bal tüketmesinin aleyhinde değiliz bilakis var gücümüzle doğru balı uygun fiyata tüketmesi için çalışıyoruz.” dedi.

“Her fırsatta ve platformda dikkatleri çekmeye çalışıyoruz. Piyasa değerlerinin altında ve üstünde satılan ballar vatandaşımızın duygularını istismardan başka bir mana ifade etmemektedir.” diyen Odabaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ucuzun sahte olma, çalıntı olma ihtimali yüksektir. Yüksek fiyatlının da hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. 1 kg konvansiyonel üretim balın ortalama üretim maliyeti 50 TL’nin altındadır. 100 TL fiyatı geçen bal fiyatları istismardır. Organik üretimler ve kara kovan için bu rakamların % 50 esnetilmesi mümkün. Balda yüksek fiyat kalite göstergesi değildir. Bal kalpazanlarının son numarası da yaşlı insanlara musallat olup “ben filanın oğluyum babamın selamı” var diyerek yaklaşıp “şişesi 500 TL’ye Anzer balı satıyoruz size hediyemiz olsun” diyerek iki şişe bal tutuşturduktan sonra yaşlılarımızın cüzdanlarındaki son kuruşları alarak kayıplara karışmalarıdır. Genelde namaz vakitlerinde cami yakınlarına konuşlanıp camiden çıkan yaşlılarımızı kurban seçen bu dolandırıcılara hiçbir vatandaşımızın itibar etmemesi gerekir. Sadece bunlara değil sokakta ısrarla yakınlaşıp elindeki balı sözüm onan hediye etmeye çalışan her kim olursa olsun güvenilirliği olmayan kimselerdir. Dikkat edilmelidir. Son söz: Bal arıcıdan alınır aracıdan değil.”

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021, 12:31