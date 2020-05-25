Balkonlara uçtular gönüllere girdiler

EROL TAŞKAN

Bayram süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlılığında Çorum Belediyesi bayram şekeri dağıttı.

Önce sokağa çıkma izni ile birlikte sokağa çıkan 65 ve üzeri yaş gurubuna bayram şekeri ve kolonya ikram eden belediye personeli, evlerinden çıkamayan çocuklara ve kronik hastalığı bulunanlara bayram şekeri sürprizi yaptı.

Dronla şeker paketlerini balkonlara ulaştıran belediye personeline memnuniyetini bildiren Çorumlular, bayram şekeri sürprizi için belediyeye teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın selamıyla ulaştırılan şekerler, evlerinden çıkamayan çocuklar ve kronik hastalar için tatlı bir bayram sürprizi oldu.