‘Banka promosyonu yeniden revize edilmeli’

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı banka promosyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, enflasyon karşısında eriyen banka promosyonun yeniden revize edilmesi gerektiğini belirtti.

Yüksek enflasyonun promosyon güncellemesini zorunlu hale getirdiğini belirten Saatcı, “2022 Ocak ayında 5 yıllık olarak yapılan banka promosyon anlaşması o günün şartlarında en yük sek olarak alınan promosyonlardan bir tanesiydi. Çok kurum bize verilen promosyon miktarının altında rakamlara imza atmıştı. O günün şartlarında en yüksek banka promosyonu teklifini veren banka yetkililerine teşekkür ediyorum. Ancak ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon rakamları karşısında, bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları enflasyon karşısında erimiş, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları mağdur olmuştur. Bilindiği üzere enflasyonda yaşanan artışla birlikte kamu çalışanlarının maaşlarına da zamlar yapılmıştır. Buna paralel olarak, yüksek enflasyona karşı bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarının da yenilenmesi elzem hale gelmiştir. Yeni promosyonlar 4 yıllık 35-40 bin liraya kadar çıkarken eski promosyonlar çok cüzi miktarlarda kalmıştır. Bankaların kârı hızla artarken çalışanların promosyonları pula dönmüş durumda. Bankaların kârı artarken çalışanların emeğinin değersizleşmesi kabul edilemez”dedi.

Devlet ve kurum yetkililerini konuya ilişkin yeni bir düzenleme yapmak üzere göreve davet eden Saatcı, “Bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarının iptal edilerek, günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi zorunlu hale gelmiştir. İlgili tüm kurumları, fedakar çalışanları için sorumluluk almaya davet ediyorum. Yetkili sendika olarak fedakar çalışanların hak ve kazanımları için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz”şeklinde kaydetti. (Haber Merkezi)