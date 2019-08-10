Baraj yoluna ve Ahçılar sokağa asfalt

Şehrin muhtelif yerlerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Çorum Belediyesi, Ahçılar sokaklara asfalt serimini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’le birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 15 mahallede mahalle muhtarlarıyla istişareli belirledikleri sokakların ivedi bir şekilde asfaltlanacağını vurguladı.

Aşgın, “Hemen hemen her gün bir mahallemizde, bir sokağımızda asfalt dökmenin mutluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Üçtutlar Mahallemizin Ahçılar soakkalarını bugün asfaltlıyoruz. Burasıyla ilgili; ‘uzun süredir toz- toprak içerisinde’ diye şikayetler geliyordu, onu da bugün çözüyoruz. Ahçılar sokaklarda asfaltlanmayan yol bırakmayacağız. Şehrimizin her bölgesinde olduğu gibi burada yaşayan hemşehrilerimiz de hizmetin en iyisine layık. Kısa sürede inşallah asfaltlamada ve buna bağlı olarak yaşam kalitesini artırma noktasında bu bölgede çalışmalarımızı tamamlamış olacağız” dedi.

Sezon sonu hedefimiz 100 bin ton

Çorum’un tüm mahallelerinde asfalt yapımının devam ettiğinin altını çizen Aşgın, “Muhtarlarımızla diyalog ve işbirliği içerisinde çalışıyor. İşlerimizi bir plan, proje ve disiplin içerisinde yürütüyoruz ve başarılı sonuçlar alıyoruz. Bunun da göstergesi asfalt sezonun başından beri şehrimizin tüm mahallelerine 23 bin ton asfalt serimi yapmış olmamızdır. 23 bin ton asfaltın bir kısmını yama ve tadilat işleri olmakla beraber önemli kısmını yeni yolların asfaltlanmasına harcadık. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte aşkla, şevkle ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Aşkla çalışan da Aşgınan çalışanda yorulmaz. Her şeyin en güzeline layık olan hemşehrilemize durmadan, yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi ve tüm Çorumluların Kurban Bayramını tebrik etti.

“Gece hayal ediyorum sabah kalkıyorum yapılmış”

Seçim döneminde verdiği sözleri birer birer yerine getirdiği için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, “Binevlerden Ilıca Bağlarına kadar gelen yolun sathi kaplama yapılması hem bağ sahiplerini hem de mahalle sakinlerini çok memnun etti. Ahçılar sokakların ve 3. Caddenin asfaltlanması da ayriyeten çok güzel oldu bunun için de çok teşekkür ediyorum. Gece hayal ediyorum; şu sokak asfaltlansa, şu yol yapılsa diye bir de bakıyorum sabahına siz gelmişsiniz belediye personelleri gelmiş o iş yapılıyor” diye konuştu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın beraberinde Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş ile birlikte sathi kaplama yapılan Binevlerden Ilıca Bağlarına gelen yolda ve mahallede yapılan diğer hizmetlerde de incelemelerde bulundu.