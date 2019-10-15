‘Barış Pınarı Harekatı bölgeye huzur ve barış getirecek’

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç Dr. Zekeriya Işık, A Haber Televizyonuna Barış Pınarı Harekatını değerlendirdi.

Doç Dr. Zekeriya Işık, Barış Pınarı Harekatı’nın amacının bölgede istikrarın yeniden sağlanarak mültecilerin topraklarına yeniden dönmesi olduğunu belirtti.



Türkiye’nin geçtiğimiz aylarda yaşadığı finansal sorunlar hakkında yetkililerin yaptıkları açıklamalarda, ‘Türkiye’nin içine düştüğü finansal krizin ABD’nin saldırısı ile gerçekleştiğini bunun suni bir durum olduğunu ve Türkiye’nin güçlü ekonomisinin bunun üstesinden geleceğini’ söylemesine rağmen bir kesimin ‘hayır Türkiye kendi iç dinamikleri içerisinde ekonomiyi yönetemediği için bugünlere geldi’ diyerek eleştirilerde bulunduklarını hatırlatan Doç Dr. Zekeriya Işık, Barış Pınarı Operasyonu’nun başladığı anlarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter paylaşımında kullandığı "Türkiye, sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp, yok edeceğim. Daha önce bunu yaptım” ifadelerinin finansal saldırının itirafı olduğunu söyledi.



Barış Pınarı Harekatı’nın amacının bölgede istikrarın yeniden sağlanarak mültecilerin topraklarına yeniden dönmesi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Işık, “Türkiye’de 3,5 milyonu aşkın Suriyeli mülteci kardeşimiz barınıyor. Türkiye bunlara kucak açmıştır. Hemde Avrupa Birliği’nin ve başta ABD olmak üzere BM’nin bütün duyarsızlıklarına rağmen bunu yapmıştır. Küresel hesaplarınızı gizli ajandalarınızı bir tarafa bırakın.

Barış Pınarı Harekatı bu bölgede gerçekten barışı istikrarı tesis edecek ve o insanların yeniden memleketlerine dönerek çocukları ile birlikte kendi topraklarında istiklal ve istikbal sorunu yaşamadan hayatlarını devam ettirmelerine imkan sağlayacaktır. Operasyon bölgede sadece Türkiye’nin güvenliği için değil orada yaşayan Ezidiler, Kürtler, Araplar ile Keldaniler’in de huzuru, barışı ve kendi topraklarında varlıklarını rahatlıkla sürdürmeleri için yapılıyor” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi kınama kararı almasını ABD ve Rusya’nın, veto etmesine de değinen Doç. Dr. Işık, bunun Türkiye’nin operasyona uluslararası diplomasi açısından da çok iyi hazırlandığının göstergesi olduğunun altını çizerek, “Bugün hükümetimiz iyi çalışmış hemde çok iyi işler başarmış ve ortaya bir şeyler koymuş ki bu ülkeler Türkiye’nin kınanmasını engelliyorlar. Operasyonun durdurulması ile ilgili bir bildiri yayınlanmasını engelliyorlar” ifadelerini kullandı.



Mehmetçiğin gittiği her yere barış ve huzur getirdiğini vurgulayan Işık, “Mehmetçiğimiz Kıbrıs’a, Kore’ye, Bosna’ya, Kosova’ya nasıl barış getirdiyse Barış Pınarı Harekatı ile de bölgeye yeniden Allah’ın izniyle huzur ve barışı getirecek” diyerek sözlerini tamamladı.