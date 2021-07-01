Baro’dan ‘Elmalı’ açıklaması

Çorum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, kamuoyunda Elmalı davası olarak bilinen davada çocukların el ürünü resimlerin ve ses kayıtlarının kamuoyu oluşturmak adına sosyal medyaya servis edilmesine tepki gösterdi.

Bu tür davalarda kamuoyu oluşturulurken bilinçsiz paylaşımlar yapılmaması gerektiğini ifade eden Çorum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi;

“Çocukların adalet sisteminde amaç çocuğun üstün yararı ilkesini işlevsel hale getirmek ve çocuğun ikincil ve yeni mağduriyetler yaşamasının önüne geçmektir. Çocuklara ait yargılamaların gizliliği ile hedeflenen de bu durumdur. Çocuğun özellikle cinsel istismar davalarında ifadelerinin Çocuk İzlem Merkezinde (ÇİM) bir defaya mahsus olmak üzere alınması ile hedeflenen de aynıdır. Çünkü çocuk başından geçenleri sürekli, sürekli ama sürekli anlatmamalıdır. Aksi hem yeni travmaları tetikler hem “bana inanmıyorlar” hissi oluşturur hem de mevcut travmanın iyileşmesini engeller. Hukukun işlevselliğini arttırma amacıyla çocukların alınan ifadelerinin, ses kayıtlarının ve el ürünü resimlerinin sosyal medyada paylaşılması çocukların unutma hakkını açıkça zedelemektedir. Böyle büyük bir travma yaşayan çocuğun, yaşadığı tüm bu olumsuzlukları unutarak rehabilitasyonun sağlanması, yaralarının sarılması gerekirken yaşadığı iğrençlikleri anımsatan bütün materyallerin sosyal medyada paylaşılması çocukların unutma hakkını ellerinden almakta ve zaten örselenen çocukların daha fazla örselenmesine neden olmaktadır. Çorum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak biz ve tüm Baroların “Çocuk Hakları Komisyonları” çocuğun öznesi olduğu davaları takip ederek çocuk adalet sisteminin hedeflerini gerçekleştirmeyi görev addettik. Bu sebeple çocuğun dahil olduğu (mağdur, suça sürüklenen veya tanık) davalarda kamuoyu oluştururken paylaşımlarımızı bu bilinçle yapmaktayız. Tüm sivil toplum örgütlerini ve bu konuya duyarlı herkesi bu hassasiyetle davranmaya davet ediyoruz.” )