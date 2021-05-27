Bartın İnkum'da 12 adet dubleks tatil evi ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresi'ne, Bartın Merkez İlçe Güzelcehisar Köyü İnkum Mevkiinde, tapuda 138 ada 1 parsel nolu, 4963,26 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, ilanda cins ve özellikleri belirtilen 6 blok, 12 adet bağımsız bölümden oluşan dubleks tatil evlerinin satışı yapılacak.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecek olup satışı yapılacak tatil evlerinin; Niteliği, İmar Durumu ve Fiili Durumu ilanda belirtilmiştir.

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