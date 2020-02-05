‘Başarılarınız daim olsun’

M. BURAK YALÇIN

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak gazetemizi ziyaret ederek, “Hakimiyet’in başarılarla dolu 30. kuruluş yıldönümünü kutlu olsun, başarıları daim olsun.” dedi.

İl Yönetim Kurulu üyeleri Kenan Kurşun, Nurullah Müstet, Mustafa Özelçi ve Tufan Güney’in de katıldığı ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sohbet eden Agah Karapıçak, genel ve yerel gündemle ilgili tespit ve değerlendirmelerde bulundu.

Hakimiyet Gazetesi’nin Çorum’da önemli bir görevi ifa ettiğine vurgu yapan MHP İl Başkanı Karapıçak, “Kurulduğu günden bu tarafa yakından takip ettiğimiz Hakimiyet Gazetesi’nin koca bir çınara dönüşmesine de şahitlik ettik. Gelinen başarılı noktada, Hakimiyet Gazetesi’ne katkı sağlamış emek vermiş herkesi gönülden kutluyorum. Nice yıllar diliyor, hizmetlerinin daim olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetim kurulu üyelerine nazik ve samimi ziyaretleri için teşekkür etti.