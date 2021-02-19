‘Başarınız daim olsun’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, gazetemizin 31’inci kuruluş yılı gururuna ortak oldu.

31’inci yılımızı tebrik eden MHP İl Başkanı Karapıçak, “Başarılarınız daim, yıldönümünüz kutlu olsun.” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sohbet ederek, genel ve yerel siyaset üzerine görüş ve tespitlerini aktaran MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Hakimiyet ailesinin 31 yıldır Çorum’a önemli hizmet ve kazanımlar sağladığını, bu faydasının ve varlığının uzun yıllar devam etmesi dileğiyle 31’inci yılımızı kutladı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, ayrıca kandilimizi de kutladığı ziyarette, “Üç ayların ve idrak ettiğimiz Regaib Kandilinin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi.

Ziyaret ve iyi dilekleri nedeniyle duyduğu memnuniyetini aktaran Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’a teşekkür etti.