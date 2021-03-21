‘Başımı sokacak bir ev istiyorum’

EROL TAŞKAN

Çorum merkeze bağlı Yukarı Sarılık Köyü’nde yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Candan, başını sokacak bir ev yapabilmek için hayır sahiplerinden yardım talebinde bulundu.

Yıllardır kardeşinin evinde kaldığını, ancak kardeşinin evi boşaltmasını istediğini dile getiren Candan, 65 yaş aylığını biriktirerek devletten arsa satın aldığını, buraya da ev yapmak için maddi imkanının el vermediğini söyledi.

Çorumlu hayırseverlerden destek beklediğini söyleyen Candan, solunum rahatsızlığı yaşadığını, rahatsızlığı nedeniyle kızının da köye gelerek yanına yerleşip kendisine kol kanat gerdiğini anlatan yaşlı adam, iki göz bir evin kendisine yeteceğini belirterek, yardım çağrısında bulundu.

Mehmet Candan, yardım talebinde bulunduğu çağrısında şunları söyledi; “Bir vatandaşın evinde 50 senedir kalıyorum. Şimdiyse beni çıkartmak istiyorlar. Devletin verdiği 65 yaş aylığımı biriktirip devletten bir yer aldım ama ev yapamıyorum. Yardımsever vatandaşlardan yardım istiyorum. Yardım edenden de Allah razı olsun, etmeyenden de.”

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 18:43