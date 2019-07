Başkan Aşgın’dan duyarlı davranış

FATİH AKBAŞ

Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı dün yapıldı. Belediye Meclisi Toplantı Salonun Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı da gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bu meclis toplantısının ayrı bir öneminin olduğunu belirterek, “Temmuz ayı gerçekten bizim açımızdan acı dolu bir ay. Sivas Madımak Oteli olayı, Başbağlar olayı, 15 Temmuz hain darbe girişimi bu ayda oldu. Temmuz ayının ilimiz içinde ayrı bir önemi var. 1980 yılında Mayıs ayında başlayıp Temmuz ayının ortalarına kadar devam eden ve 57 tane canımıza mâl olmuş menfur olayların da yaşandı aydır Temmuz. Bu toplantıya şehitlerimizi anmadan başlamanın kadirşinassızlık olarak düşünüyorum. Meclisini usulünde de yok ama saygı duruşu ve İstiklal Marşı’na davet ediyorum” dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşmasına devam eden Başkan Aşgın, bu topraklarda sadece acıların olmadığını belirterek, “1980’de kardeşi kardeşe kırdırmak adına geldiler ama başaramadılar. Bundan sonra Madımak’da 33 tane aydınımızı katlettiler başaramadılar, Başbağlar’da 37 canımızı feda ettik başaramadılar, 15 Temmuz’da topyekün bir millet bütün şer güçlere rağmen 250 küsür şehit 2 bin 200 küsür gazi verdi ama yine başaramadılar. Bizde bu birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe bu ülkenin bu şehrin eşit vatandaşları olarak ileriye el ele gönül dönüle birlikte yürüdüğümüz sürece asla başaramayacaklar. Bu bayrak asla inmeyecek, bu ezan asla susmayacak, ülkemiz asla bölünmeyecek. Aslında Temmuz ayı başaramadıkları bir aydır. Kardeşliğimizin aramızda ki sevginin muhabbettin olduğu aydır” diyerek sözlerini tamamladı.

CHP Belediye Meclisi Üyesi Tuncay Yılmaz ise yaptığı gündem dışı konuşmada bundan tam 39 yıl önce bu şehirde birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize göz koyanların bir takım oyunlar oynadıklarını ifade ederek, “Bu oyunların neticesinde 57 tane vatandaşımız can verdi. Yüzlerce aile perişan oldu. Mahalleler yer değiştirdi. Yine 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta Madımak Otelinde 33 tane can gitti. Daha sonra orada yaralananlardan 4 tanesi de hastanede vefat etti ve 37 kişi Sivas’ta can verdi. Birlik beraberlik sevgi barış ve kardeşliğe ihtiyacımızın her zamankinden daha olduğu şu günlerde güzel bir Çorum güzel bir Türkiye diliyorum” dedi. AK Parti Meclis Grup Başkanı Mustafa Tuzcu da 1980 olayları, Madımak olayı, Başbağlar olayı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını yitirenlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Rabbimin bizi bir daha böyle olaylarla sınamamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.