Başkan Aşgın’dan Türkü dolu hediye

EROL TAŞKAN

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, basın mensuplarına nostaljik radyo hediye etti.

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu meslektaşımız Salih Karslıoğlu ve meslektaşlarımız Ahmet Erdem ve Hamza Yazgan tarafından gazetemize ulaşan hediyeler, Hakimiyet ailesinin çalışanlarına Başkan Halil İbrahim Aşgın’ın kişiye özel notu ve selamları ile takdim edildi.

Türkü dolu bu hediye için Hakimiyet ailesi olarak Belediye Başkanı Sayın Dr. Halil İbahim Aşgın ve kıymetli meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 18:07