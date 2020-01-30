Başkan Erdoğan'dan Olçok ailesine taziye ziyareti

15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen hemşehrimiz Erol Olçok'un ve Cevat Olçok’un annesi Hacı Asiye Olçok’un vefatı üzerine taziyede bulunan Başkan Erdoğan, merhumenin ruhu için dua etti.

O anları Twitter hesabından paylaşan şehit Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok ''Sevgili anneciğim Hacı Asiye Olçok’un vefatı üzerine taziyemize gelerek acımıza ortak olan, bizlere sabır ve metanet aşılayan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’a, şahsım ve ailem adına en derin şükranlarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un, 90 yaşında vefat eden annesi Asiye Olçok'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan, merhume Hacı Asiye Olçok'un ruhu için dua etti.

"ALLAH'TAN RAHMET, AİLESİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Başkan Erdoğan, Olçok için dün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "15 Temmuz'un kahraman şehidi, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok'un kıymetli validesi Asiye Olçok hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Yurt dışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer vermişti.