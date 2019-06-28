Başkan vatandaşları dinliyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın halk günü toplantıları ile dertlere derman olmaya, gönüller yapmaya devam ediyor.

Çorum Belediyesi'nin her hafta gerçekleştirdiği, vatandaşların istek ve belediyeden beklentilerini doğrudan Belediye Başkanına ilettiği Çarşamba günleri saat 10.00-12.00 arasında gerçekleşen halk gününe vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

"Vatandaşlarımızı halk günü buluşmamızda tek tek dinliyoruz" diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Fatih Sultan Mehmet Han; ‘hüner bir şehir bünyâd etmektir reâyâ kalbin âbâd etmektir' diyor. Biz de bu düsturla hemşehrilerimizin gönlünü almak, onlarla bir araya gelmek, emanetleri olan Belediye Başkanlığı makamını kendilerine açmak için halk günleri düzenliyoruz. Vatandaşlarımız doğrudan sorunlarını, sıkıntılarını, istek ve taleplerini bizlere bildirsin istiyoruz. Halk günlerimizde vatandaşlarımızla birebir görüşerek onların sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması için de bir ekip ruhu içerisinde aşkla, çaba ve gayret gösteriyoruz. Toplantıların diğer faydası da hizmet ettiğimiz hemşehrilerimizi daha yakından tanımamızı sağlaması. İşleri ne şekilde yaparsak daha verimli bir hizmete dönüşür veya hangi yöntemi izlersek orada sonuç alabiliriz, bunları karşılıklı istişare etme fırsatını bize veriyor. Rabbim hemşehrilerimizle kurduğumuz gönül bağımızı kavi, işlerimizi kolay eylesin" dedi.