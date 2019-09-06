Başkan, zabıtaların haftasını kutladı

2-8 Eylül tarihleri arasında kutlanılan Zabıta Haftası nedeniyle Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine kahvaltı programı düzenlendi.

Zabıta Haftası nedeni ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, Alper Zahir, İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel, Zabıta Müdürü Fatih Sak ve zabıta personeli katıldı.

Zabıta teşkilatının 193.yılı kutlamaları vesilesiyle düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın zabıtanın belediyelerin gözü kulağı olduğunu ifade etti.

Zabıtaların belediye başkanını bizzat temsil ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, zabıtanın vatandaşlara tavır ve davranışlarının belediyeye direkt yansıdığını dile getirdi. Aşgın “Türkiye Cumhuriyeti devletinin en köklü kuruluşlarından bir tanesi zabıta teşkilatıdır. Tarihi 2.Mahmut’a 1826 yıllarına dayanır. Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar devam eden bir teşkilattır. Zabıtamız 193.yılını kutluyor. Dünya genelinde de böyle köklü teşkilatların sayısı çok azdır. Şehrimizin yaşam kalitesini konforunu artırma noktasında en hayati, kritik noktada görev yapan bir teşkilat. Zabıtamızın görevleri arasında ticaret güvenliği, ulaşım güvenliği gibi hususlar var. Ama benim önemsediğim daha önemli bir görevi var. Sizler sürekli halkın arasındasınız onlarla iç içesiniz. Siz aslında belediyemizin gözüsünüz, kulağısınız. Belediyeyle ilgili şikayet varsa ilk olarak zabıtaya geliyor. Yada herhangi bir sokakta, mahallede oluşan sorunu ilk zabıta görüyor. Siz gülerseniz, siz iyi davranırsanız, sizi arayanlara derdine derman olma noktasında bir gayreti gösterirseniz, dertlerine derman olamasak bile o alakayı, tatlı dili, alakayı onlara gösterirsek onun yansıması bizlere çok iyi oluyor. Sizin her bir davranışınız doğrudan belediye başkanlığını ve belediye başkanını temsil ediyor. Siz belediyesiniz. Belediye denilince akla ilk zabıta geliyor. Üzerinizdeki sorumluluk, üzerinizdeki yük bizim diğer bütün birimlerimizdekilerden daha fazla. Önümüzdeki süreçte beraber yol yürüyeceğiz. Zabıta gününüzü, haftanızı en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

ZABITA OLARAK HALKIN REFAHI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Zabıtanın tanımını yapan Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Sak zabıtanın şehir hayatında halkın günlük hayatını zorlaştıracak engelleri ortadan kaldırdığını belirtti. 7 gün 24 saat halkın refahı, mutluluğu ve huzuru için çalışmaya devam ettiklerini belirten Fatih Sak kendilerine her zaman destek veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

EMEKLİ ZABITALARA PLAKET

Zabıta haftası nedeniyle düzenlenen programda geçtiğimiz yıllarda emekli olan zabıta personeline plaket verildi. Program sonrasında gerçekleştirilen plaket töreninde geçtiğimiz yıllarda Zabıta Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve emekli olan Muflis Afşar, Müfit Alnıak, Muharrem Soylu, Şenol Kolbüken, Ali Sakınmaz, Nihat Avluca, Dönsel Çelikcan ve Mustafa Şahin’e Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından teşekkür plaketi verildi.

Öte yandan Zabıta Müdürü Fatih Sak da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür plaketi sundu.

ESNAF VE VATANDAŞLARA KIRMIZI KARANFİL

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde düzenlenen programın ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve zabıtalar Gazi Caddesi boyunca yer alan esnafa ve vatandaşlara kırmızı karanfil verdi. Daha sonra 15 Temmuz Hürriyet Parkı önünde bulunan Zabıta standını ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın vatandaşlarla sohbet ederek zabıtalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2019, 17:58