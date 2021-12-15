Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'ne 3 personel alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’ne 1 Uzman Yardımcısı ve 2 İdari Memur kadrosuna personel alımı yapacak.

Personel alımları için Kamu Personeli Seçme Sınavlarından Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’nce istenen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak; ayrıca ilgili uzman yardımcılığı kadrosu için 2020 - 2021 yıllına ait Yabancı Dil Sınavından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak şartları aranmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız