Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak

Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Batman Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği  ile Batman Üniversitesi  Akademik Yükseltilme ve  Atanma Kriterleri  Yönergesi  doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmekte olup Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

Alım yapılacak unvanlar ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgi için tıklayınız

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ekmeklik buğday çeşidinin ıslahçı hakkı payı...
Ekmeklik buğday çeşidinin ıslahçı hakkı payı...
  1. GÜNCEL