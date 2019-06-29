Bayat’ta yamaç paraşütü

Bayat'ın Asma Tepesi Mevkii, yamaç paraşütü alanında hem Türkiye hem de dünyada ön sıralarda yer alacak potansiyele sahip adresler arasında gösteriliyor.

Asma Tepesi eteklerindeki doğa manzarası eşliğindeki elverişli arazisi, yamaç paraşütüyle ilgilenen uçuş tutkunlarının gözdesi haline geliyor. Bayat ilçesinin Tepebayat Mahallesi'nde bulunan Asma Tepesi, ilçenin uygun iklim koşulları sayesinde yamaç paraşütü yapan sporculara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden Bayat'a gelen sporcular, ilçeyi kuş bakışı gören Asma Tepesi'nden kalkış yaparak gökyüzüne yükseliyor. Muhteşem doğa manzarası eşliğinde havada süzülen uçuş tutkunları, gökyüzünde kaldıkları süre boyunca keyifli anlar yaşıyor.

‘YAMAÇ PARAŞÜTÜNDEVAZGEÇİLMEZ YERLERDEN BİRİ OLUR’

İstanbul'dan ilçeye gelen Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Pilotu Alim Yıldırım, Bayat’ta yaptığı yamaç paraşütüyle ilgili şunları söyledi: “24-25 Haziran 2019 tarihlerinde Bayat İlçe Spor Müdürlüğü'nün daveti ile Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Branşı adına Bayat ilçesinde saha keşifleri yaptım. Yirmi yılın üzerinde bu branşta pilotluk, eğitmenlik, tandem pilotluğu ve eğitmenliği yaptım. Bu bölgede yer alan Asma Tepe uzun zamandır kişisel olarakta ziyaret etmek istediğim ve yamaç paraşütü uçuşları açısından verimliliğinden çok umutlu olduğum bir bölgedir. Gelmeden önce yaptığım ön araştırmalarımda edindiğim ümitlerin karşılığını bulduğumu söyleyebilirim. Bölgenin genel meteorolojik özellikleri ve uçuş açısından çok önemli olan güneşlenme değerleri ve coğrafi yapısı hakkında zaten bilgim vardı. Bunu iki gün boyunca yaptığım arazi incelemelerim ve uçuşlarla birlikte teyit etmiş oldum.

Asma Tepesi kuzeye bakan yeterli irtifada yüksekliği ve aynı zamanda güney rüzgarında da uçuş veren yeterli genişlik ve eğime sahip kalkış noktalarına sahip çok güzel bir tepe. Genel bölge coğrafyası olarak ülkemizin kuzeyinde yer alması ve güneye doğru sıcak ve kuru Anadolu arazisine doğru kuzey rüzgarları ile uzun mesafe uçuşları için çok elverişli bir bölge. Potansiyel uçuş rotaları boyunca rahat ve geniş düz alanlar pilotlar için uzun mesafe uçuşlarını daha güvenli hale getiriyor. Asma Tepesi dışında yine çevrede yer alan farklı yönlere bakan alçak tepeler yamaç paraşütü eğitimleri açısından avantaj oluşturuyor. Halen bölgede uçuşlar yapan yerel pilotların varlığı bölgedeki yamaç paraşütü faaliyetlerine büyük hız katacaktır. Ülkemizde yamaç paraşütü mesafe uçuşları açısından çok uygun bir çok bölgemiz var elbette. Bayat bu bölgeler içinde kısa zamanda yerini alacaktır ve özellikle tecrübeli pilotların uzun mesafe uçuşları için ideal bir başlangıç noktası olarak bölgeyi çok seveceklerine inanıyorum. Asma Tepesi her hava koşulunda güzel oluyor. Uçuş anlarında kolaylıkla yükselebiliyoruz. Yarışmalar için uygun bir tepe.

Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediyesi’nin bu konuda büyük destekleri söz konusu. Bir çok uçuş bölgesinde sporcular yeni uçuş alanları kazanmak için çabalarken Bayat Kaymakamımız Oğuzhan Ocak ve Bayat Belediye Başkanımız Ekrem Ünlü konuya verdikleri ciddi destekler için sporcu arkadaşlarım ve federasyonumuz adına kendilerine teşekkürü borç bilirim. İlerleyen zamanlarda mesafe uçuşları, festivaller ve yarışmalarla Bayat semalarında geziyor olacağız."

‘TÜRKİYE’NİN GÖZDESİ OLACAK’

Asma Tepesi’nin yamaç paraşütünde Türkiye'nin gözdesi olacağının altını çizen Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ise, “Asma Tepesi, yamaç paraşütünde bizim için iyi potansiyeli olan yerlerin başında geliyor. Türkiye'deki en iyi yerlerden biri ve yerel yönetimlerden beklentimiz şu; istediğimiz standartlarda daha çok kalkış alanı açılması halinde burası Türkiye'nin gözdesi olur, Türkiye'de sayılı noktalardan bir tanesi haline gelir. Asma Tepesi her hava koşulunda güzel oluyor. Uçuş anlarında kolaylıkla yükselebiliyorsunuz. Yarışmalar için uygun bir tepe. Burada her yıl çeşitli yarışmaların düzenlenmesini umut ediyoruz. Yamaç paraşütü yapan herkes rahatlıkla gelip uçabilir." diye konuştu.(Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2019, 11:38