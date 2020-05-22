Bayram alışverişinde sosyal mesafe unutuldu!

FATİH BATTAR

Çorum'da, yarından itibaren başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesinde bayram alışverişi telaşına düşen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, caddede yoğunluk oluşturdu. Mağaza ve market önlerinde kuyruk oluşurken, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gözlemlendi. Cadde de aşırı yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşların maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.

Polisler anans yaparak vatandaşları sosyal mesafete dikkat etmeleri konusunda uyardı.