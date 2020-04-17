Bayram ikramiyesini kampanyaya bağışladı

‘Biz Bize Yeteriz’ diyen 82 yaşındaki Kargılı Ömer Yıldırım, kampanyaya bin lira bağış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Biz Bize Yeteriz’ sloganıyla başlatılan milli dayanışma kampanyasına bir destek de Kargı ilçesine bağlı Beygircioğlu köyünde geldi. Akçayazı Mahallesinde yaşayan 82 yaşındaki Ömer Yıldırım, kampanyaya bin TL ile destek verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Ömer dede, ihtiyaçlarını karşılamak için evine giden Akçayazı İmam Hatibi Mustafa Soydemir'den ihtiyacı olan erzaklarını teslim alırken, devlet tarafından verilen bin lira tutarındaki bayram ikramiyesini Soydemir'e verip, kampanyaya bağış yapmak istediğini söyledi.

İmam Hatip Mustafa Soydemir, teslim aldığı parayı bankaya Ömer Yıldırım'ın adına yatırarak bağış dekontunu yaşlı adama teslim etti. Eşi Çorum'da hastanede yatan ve tek başına yaşayan Ömer dede, “Biz Bize Yeteriz. Aldığım maaşı devletime hibe ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin.” dedi. (Kargı-İbrahim Efe)

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 18:45