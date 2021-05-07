Bayram namazı korona tedbirleriyle kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32, Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edirne: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şırnak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10."

Namazın ardından "bayramlaşma merasiminin yapılmaması" tavsiyesinde bulunuldu

Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bulaş riski sebebiyle bayram namazları sonrasında Anadolu'nun birçok yerinde geleneksel olarak uygulanan bayramlaşma merasimlerinin yapılmaması gerekmektedir." dedi.

Erul, geçen yıl bayram namazlarının Kovid-19 nedeniyle camilerde kılınamadığını, hatta evlerde kılınıp kılınmaması konusunda tartışmaların yaşandığını hatırlattı.

Bu yıl ramazanda teravih namazlarının camilerde kılınamadığını belirten Erul, toplumun bir kez daha ramazanın huzuru, hazzı ve tadının teravih namazlarında olduğunu yaşayarak öğrendiğini anlattı.

Erul, ramazanın önemli geleneklerinden birinin de dost, akraba ve komşularla yapılan iftarlar olduğunu söyledi.

Bu ibadet ve geleneklerin salgın nedeniyle yapılamadığına işaret eden Erul, şunları kaydetti:

"Bu noktada millet olarak bayram sevincini yaşayabilmemiz adına şahsen bayram namazlarının kılınmasının önünün açılmasını, herhangi bir yasaklama getirilmemesini çok arzu etmekteyim. Ancak bulaş riski sebebiyle bayram namazları sonrasında Anadolu'nun birçok yerinde geleneksel olarak uygulanan bayramlaşma merasimlerinin yapılmaması gerekmektedir. Çünkü şu anda baba ile oğul bile merhabalaşamıyor, el öpemiyor ve kucaklaşamıyorsa, vatandaşın da gönülleri, dilleriyle bayramlaşması, selamlaşması, eskiden yapılan o bayramlaşmanın salgın sebebiyle yapılmaması uyarısında bulunmak gerekir."

"Bayram ziyaretleri askıya alınmalı"

Bünyamin Erul, camilerde cuma ve vakit namazları cemaatle kılınmaya başladığından beri maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edildiğini belirterek, "Bayram namazında bu titizliğe çok daha fazla dikkat edilecek. Bu nedenle bayram coşkusunu, bayram sevincini hep birlikte camilerde kılınacak bayram namazlarıyla yaşamamız, millet birliği ve bütünlüğü açısından da çok önemli ve yararlı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bayram nedeniyle yapılan ziyaretlerin askıya alınmasını tavsiye eden Prof. Dr. Erul, "Son aylarda uzmanların da belirttiği gibi akrabalar, komşular arası ziyaret ve görüşmeler, Kovid-19'un bulaşmasını artırdı. Onun için eş, dost, akrabalar arasındaki ziyaretlerin bile ertelenmesi ve bayramlaşmanın bile telefonla yapılması daha uygun olacaktır. Bu mübarek gün ve gecelerde bütün niyazımız bu salgından bir an evvel kurtulup, özlediğimiz o coşkulu günlere yeniden dönmek." ifadelerini kullandı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 15:26