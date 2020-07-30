Bayram namazıyla ibadete açılıyor

Belediye tarafından Akkent Toki’de yaptırılan Kanun-i Sultan Süleyman Camii, bayram namazı ile birlikte ibadete açılmış olacak.

Çorum Belediyesi tarafından Akkent Toki mahallesinde inşa ettirilen 1000 kişilik camide çalışmalar tamamlandı. Caminin halıları serilip camii içi genel temizlik çalışması yapılmasıyla birlikte cami ibadete hazır hale gelmiş oldu. Bayramdan sonra tören ile Müftülüğe devredilecek olan Kanun-i Sultan Süleyman Camii, çevre düzenlemesi ile birlikte tamamlanmış olacak. Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde bayram namazı ile birlikte ibadete başlanılacağını belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ‘’ Akkent Toki’de Kanun-i Sultan Süleyman Camimizi, elhamdülillah, bir arife gününde tamamlamış olduk. İnşallah Toki’deki kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz çifte bayram yapacaklar ve Kanun-i Sultan Süleyman Camimiz bayram namazında tüm hemşehrilerimize açık olacak ve ilk namaz burada bayram namazında kılınacak. Toki’deki tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Rabbim, içinde yapacağımız tüm ibadetleri kabul etsin. Camimizi bayram sonrası bir törenle müftülüğümüze devredeceğiz ama biz o töreni beklemeden camimizi bayram namazında hemşehrilerimizle buluşturmak istedik. Tüm Akkentli hemşehrilerimize tekrardan hayırlı olsun.’’ dedi.

“Bu tür konularda Başkanımızın desteği çok büyük” diyen Çorum Müftü yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, “Başkanımızın çok emeği geçti. Bu tür konularda çok destek oluyor. ‘Allah Evi’ni yaptıranların ahiretleri yapılır’ der bizim kitabımız. Dolayısıyla başta Başkanımız olmak üzere, belediyemize ve emeği geçen tüm ekibe Diyanet İşleri Başkanlığı ve Çorum Müftülüğü olarak teşekkür ediyoruz.’’dedi.

Akkent Mahallesinde büyük bir eksikliğin giderildiğini ifade eden ve Belediyeye teşekkürlerini ileten Akkent Mahalle Muhtarı Necip Güler, ‘’Camimiz mahallemizde gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlk namazımızı bayram vesilesiyle bu camimizde kılacağız. Bütün mahalle sakinlerimizi davet ediyorum.’’diye konuştu

İnceleme esnasında Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Çorum Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, Belediye Etüd Proje Müdürü Köksal Çöldaş ve Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Kanat da hazır bulundu.





Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 16:31