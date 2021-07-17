Bayram öncesi terminalde denetim

FATİH BATTAR

Çorum'da Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesi terminalde hem denetim hem de bilgilendirme yaptı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi terminalde şehirlerarası seferler yapan otobüsleri tek tek durdurarak denetim yaptı. Otobüs sürücülerini trafik kuralları yönünden uyaran ekipler, yolculara ise emniyet kemerlerini takmaları ve koronavirüs kurallarına uyulması yönünde uyarılar yaptı.

Bu arada sivil kıyafet giyen trafik polisleri, iller arasında otobüs yolculuğu yaparak şoförün kuralları uyup uymadığını denetledi.



