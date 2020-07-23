‘Bayram öncesi yetimleri sevindirmek ister misiniz?’

RECEP MEBET

Kurban Bayramı öncesinde yardımlarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, yetimler için bayramlık kıyafet kampanyası düzenledi.

Konuyla ilgili bilgi veren Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, geleneksel hale getirdikleri kampanya ile Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında anne-babasını kaybetmiş çocuklara bayram sevinci yaşattıklarını söyledi.

Hayırseverlerin desteği ile bugüne kadar binlerce çocuğa bayramlık kıyafet hediye ettiklerini hatırlatan Selim Özkabakçı, “Bayram öncesi yetimleri sevindirmek isteyen hemşehrilerimiz, İHH’nın 4072 numaralı hattına ‘BAYRAMLIK’ yazıp kısa mesaj (SMS) göndererek 27 TL tutarında bağışta bulunabilirler” dedi.

“İyilik her zaman, her yerde” sloganıyla gerçekleştirdikleri insani yardımlarla, hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getiren Özkabakçı, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

‘YETİMLERİN BAYRAM SEVİNCİNE ORTAK OLUN’

“Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız kalan yetimlerin çoğu İslam coğrafyası üzerinde bulunuyor. İnsan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri bu korumasız çocukların karşılaşabileceği tehditlerden bazıları. Misyoner kuruluşlar ise sahipsiz kalan milyonlarca yetim çocuğa Müslüman ülkelerde bile ulaşıp onları kendi çıkarları için kullanıyor.

İHH olarak onlarca ülkedeki yüz binlerce yetime sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar yetimlere daima destek olmak; barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz. İstiyoruz ki kendi topraklarında, kültürlerinden kopmadan, yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşasınlar. Ebeveynlerini kaybetmiş ve akrabaları yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için kendilerini aile ortamında hissedecekleri yetimhaneler inşa ediyoruz.

Dört bir yandaki 55 ülkede ve Türkiye’de 76 şehirde bulunan 90 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor; eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi konularda onlara destek veriyoruz. Her yıl ise dünyanın 120 ülkesindeki 800 bin yetime yardım ulaştırıyoruz.

Sizin desteğinizle geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda 27 bin 233 yetim çocuğu giydirdik. Siz de bu iyilik kervanında yerinizi alabilir, yapacağınız bağışlarla yetimlerin bayram sevincine ortak olabilirsiniz.”