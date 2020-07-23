Bayram öncesi yüzler güldü

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum İl Temsilciliği, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaptığı bayramlık çalışması ile yetimlerin ve muhtaçların yüzünü güldürüyor.

Bir yandan bayramlık bir yandan da kurban hisse bağış çalışmasını gerçekleştirdiklerini kaydeden İl Temsilcisi Emrah Öztekin, her iki çalışmanın da çok başarılı gittiğini söyleyerek yardımsever Çorum halkına teşekkür etti.

Çorum merkez ve ilçelerdeki gönüllü çalışanlar ile faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirten Cansuyu Derneği İl Temsilcisi Emrah Öztekin, araştırmalar sonucu tespit edilen 700'ü aşkın yetim ve muhtaçlara, hayırseverlerin derneğe bağışladığı bayramlıkları ulaştırarak cansuyu olduklarını söyledi.

‘AMACIMIZ RENCİDE ETMEDEN DESTEK OLMAK’

Amaçlarının muhtacı hiçbir zaman rencide etmeden destek olmak olduğunu ifade eden Cansuyu Çorum İl Temsilcisi Öztekin, "Buradaki esas teşekkür bizlere inanan güvenen ve her zaman destek olan hayırseverlerimizdir. Onların bu katkıları olmasa bizler bunları gerçekleştiremezdik. Sağ elin verdiğini sol el görmesin düsturu içerisinde ne hayır yapan kime yaptığını görüyor, ne de hayrı alan kimin verdiğini biliyor. Bu şekilde kimse kimsenin önünde ne mahcup oluyor ne de gururlanıyor. Biz hayır yapmak isteyen ile nefes almak isteyeni buluşturan bir köprü vazifesindeyiz.

KURBANINI BAĞIŞLAYACAKLARA ÇAĞRI

Bayramlık çalışmalarımızın yanında Kurban hisse bağış çalışmalarımız da devam ediyor. Kurbanını bağışlamak isteyenler bize 0536 864 89 33 numaralı telefondan ulaşabilirler. Kurban bedellerimiz Afrika ve Asya'da 700 TL, Arakan ve Moro'da 900 TL, Türkiye, Filistin Kampları ve Yemen'de 1300 TL, abluka altındaki Gazze'de ise 2300 TL olarak belirlendi. Hayırseverler, kurbanlarını nerede kesmek istiyorlarsa o ülkenin bedelini ödemek suretiyle, kurbanlarını orada vekaleten satın alacağız ve vekaletlerini intikal ettirerek kestireceğiz. Yine aynı bölgede kurbanlarını et olarak muhtaç insanlara tarafımızca dağıtımını sağlayacağız. Ve bunu Kurban Bayramı'nın 1'inci, 2'nci ve 3'üncü günü ikindi vaktine kadar bitirecek şekilde ayarlamaktayız.

Hayırseverlerin bizi tercih etmesinin muhtelif sebepleri var. Birinci biz şeffaf bir derneğiz. Yani her hayrın hesabını verebilecek pozisyondayız. Bunun için kayıtlarımız gayet sağlamdır. Ayrıca kurban uygulamalarımızda tamamen bir şeffaflık söz konusudur. Kurban keseceğimiz ülkeleri baştan ilan ediyoruz, ona göre ücret talep ediyoruz. Verilen ücret hangi ülkenin ücretiyse mutlaka o ülkede kesiyoruz. kesmiyoruz. Kurban kesimlerimizde mutlaka imkânlar çerçevesinde çekim yapılmaktadır. Ülkelerden dönen kardeşlerimiz bu görüntüleri bize getiriyorlar ve buradaki tanıtma birimimiz onları ayrıştırıyor. Bir müddet sonra kurban veren hayır sahiplerinin cep telefonlarına mesajla bir link gönderiyoruz ve kendi kurbanlarının kesilişini görüyorlar.” şeklinde açıklama yaptı.