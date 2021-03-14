Bayramı en çok onlar hak ediyor

FATİH AKBAŞ

İl Sağlık Müdürlüğü 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Programda ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü, Çorum Tabip Odası, Özel Elitpark Hastanesi ve Çorum Özel Hastanesi’nin çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli hedefi olan çağdaş sağlık hizmeti anlayışı, insanlara ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmanın yanında sağlığı korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmaları da kapsadığını belirten Uzm. Dr. Ömer Sobacı,

“İnsanın sağlık çalışanı olabilmesi için yüreğinin, sevgilerin en güzeli en anlamlısı olan insan sevgisiyle dolu olması gerekir. Ancak bu şekilde hoşgörü ve özveriyle insanlara hizmet edebilir, sorunlarını, dertlerini paylaşabilir ve çareler üretebilirler.

Böylesine zor bir görevi yerine getiren çalışanlarımızın sağlık sistemimizin bu günlere gelmesinde büyük katkısı bulunmaktadır. Gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri sağlıktır. Ülkemiz, sağlık alanında elde ettiği başarılarla takdir toplamış ve birçok ülkeye örnek gösterilmiştir. “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözüyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün güven ve takdirini kazanmış değerli hekimlerimizi ve her düzeydeki sağlık çalışanlarının, yaşama hakkının korunmasında gösterdiği titiz ve insanüstü gayretleri, her türlü övgünün üzerindedir. İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal saygın ve onurlu mesleği yerine getiren hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp Bayramınızı kutlar ve başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim” diyerek sözlerini tamamladı. Tören hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.





Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 17:04