Bayramlıklar Cansuyu’ndan

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum İl Temsilciliği, bayramlık hediyeleriyle yetimlerin ve muhtaçların yüzünü güldürdü.

Bir yandan bayramlık bir yandan da kurban hisse bağış çalışmasını gerçekleştirdiklerini kaydeden Cansuyu Yardımlaşma Derneği İl Temsilcisi Emrah Öztekin, her iki çalışmanın da çok başarılı gittiğini söyleyerek yardımsever Çorum halkına teşekkür etti.

Çorum merkez ve ilçelerdeki gönüllü çalışanlar ile faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirten Öztekin, “Araştırmalarımız sonucu tespit edilen 300'ü aşkın yetim ve muhtaçlara, hayırseverlerin derneğimize bağışlamış olduğu bayramlıkları ulaştırarak can suyu olmaya devam ediyoruz.” dedi.