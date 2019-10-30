Baz istasyonu nöbeti tutmaya başladılar

FATİH BATTAR

Çorum’da Ulukavak Mahallesi Selçuk 2.Cadde’ye baz istasyonu kurulacağını öğrenen vatandaşlar, GMS operatörünün baz istasyonu kuracağı alanda nöbet tutmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde gazetemizin gündeme getirdiği olayda mahalle sakinleri, mahalleye baz istasyonu yapılmasını istemediklerini açıklamış, eylem yapmıştı.

Ardından dün mahalleye gelerek mahalleye baz istasyonu kurmaya çalışan görevliler ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Ulukavak mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir mahalle halkı ile birlikte baz istasyonun kurulacağı alanda nöbet tutmaya başladı. Mahalle sakinleri ile baz istasyonu kurmaya çalışan görevliler arasında tartışma çıkınca araya polis girdi.

Buraya hiçbir şekilde baz istasyonu kurdurmayacaklarını belirten muhtar Özdemir, belediyenin bu alana ruhsat vermemesi gerektiğini söyledi.

Vali, belediye başkanı, siyasetçileri herkesi arayarak buraya istasyon kurdurmayacaklarını dile getiren Özdemir, halkın sağlığının herşeyden önemli olduğunu ifade etti.

Mahalle sakini Halil Gan da baz istasyonun kurulacağı alanın 10 metre ilerisinde okul olduğunu ve buradaki baz istasyonundan öğrencilerin de etkileneceği belirterek, mahalle halkı olarak şehir içine baz istasyonu kurulmasını istemediklerini söyledi.

Baz istasyonun insan sağlığına ciddi zararı olduğunu aktaran Gan, istasyonun şehir dışına kurulması gerektiğini belirtti.

Baz istasyonun kurulmasını önlemek için burada nöbet tutmaya devam edeceklerini dile getiren Gan, yetkililerin seslerini duymalarını istedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019, 18:02