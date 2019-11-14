Baz istasyonunda mutlu son

Çorum’da yaşanan baz istasyonu gerginliği mutlu sonla bitiyor.

Baz istasyonunda mutlu son

EROL TAŞKAN

Çorum’da yaşanan baz istasyonu gerginliği mutlu sonla bitiyor. Ulukavak sakinlerinin tepkisi üzerine başlayan gerginlikte yeni bir aşama yaşandı. AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, ilgili GSM şirketi ile görüşerek, “Hemşehrilerimizin istemediği hiçbir konuya razılığımız olamaz.” dedi.

Belediye’nin sorumlu tutulmasının yanlış olduğuna da işaret eden Kavuncu, konunun belediye yetkisi dışında olduğunu belirterek, ilgili görüşmeleri yaptığını, baz istasyonu kurmak için adım atan firma yetkilileri ile görüşerek baz istasyonu kurulumundan vazgeçtiklerinin sözünü aldığını bildirdi.

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Valilik ve Belediye’nin tüm iyi niyetlerine ve konuyu izahlarına rağmen ortaya konulan tepkinin nezaket sınırlarını aştığını belirterek, gelinen noktanın Ulukavak sakinlerinin istediği sonuca ulaştığını sözlerine eklerken, konuyla ilgili Çorum kamuoyunu da bilgilendireceğini kaydetti.

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YORUMLAR
Adam
Adam - 6 saat Önce

Ulukavak sakinleri bu tepkiyi ortaya koymasaydi bu sonuca ulasilmazdi Mahelle muhtarini Cani gonulden tebrik ediyorum Halkin adamiymis

Duran
Duran - 5 saat Önce

Madem sorunu Gsm operatorunun yetkilileriyle goruserek halledebilecektin. Hemşehrilerimizin istemediği hiçbir konuya razılığımız olamaz (sonunda simdi diyebildin)
Nicin bu kadar gerginligin olmasini bekledin Sayin Vekil. Senin bu yaptiginina ne demeli?

veli
veli - 5 saat Önce

Baz istasyonunu , belediye baskaninin evine yakin olan bir yere diksinler. Oda Ulukavakta oturmuyor mu?

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