Bedesten ve Katlı Otopark projesini istişare ettiler

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi’nin İnayetullah Cami yanında hayata geçireceği Bedesten ve Katlı Otopark projesi ile ilgili hazırlıklar devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında yapılan toplantıda Bedesten ve Katlı Otopark projesinde gelinen son nokta istişare edildi.

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel ve Encümen üyelerinin de katılığı toplantı hakkında açıklama yapan Başkan Aşgın, “Seçim dönemi verdiğimiz sözlerimizden Bedesten ve Katlı Otopark projemizin ihalesini kısa sürede gerçekleştireceğiz. Başkan yardımcılarımız ve Encümenimizle Çorum’umuzun marka değerine katkı sağlayacak projemiz üzerinde istişare toplantısı gerçekleştirdik” dedi.