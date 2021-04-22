Bedesten’de çalışmalar başladı

FATİH BATTAR

İhalesi 17 Mart’ta yapılan bedesten ve yeraltı otoparkında çalışmalar başladı.

İhaleyi kazanan yüklenici firma bedesten ve yer altı otoparkı için kolları sıvadı.

Türk ticari hayatında önemli bir yer sahip olan ve 1580’li yıllara ait belgelerde Çorum’da da bulunduğu bilgisi olan bedestenin inşaatı Karakeçili Mahallesi İnayetullah Cami yanında yer alan alanda başladı.

Toplam 12 bin metrekarelik alanın 4 bin 300 metrekaresine bedesten yapılacak.

Proje kapsamında 245 araç kapasiteli yer altı otoparkı, 11 alt kat dükkanı, 12 üst kat dükkanı, 1 çift katlı restoran ve 1 çay ocağı olmak üzere toplam 25 dükkan olacak.

Projenin yaklaşık 480 günde tamamlanması planlanıyor.