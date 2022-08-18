Bedesten’in yüzde 56’sı tamamlandı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim taahhütleri arasında yer alan bedesten ve yeraltı otoparkı inşaatında çalışmalar devam ediyor.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Aşgın, çalışmaların yıl sonunda tamamlanmasını hedeflediklerini açıkladı.

OTOPARK İHTİYACINA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE CEVAP VERECEK

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde 12 bin 500 m2 alan üzerine inşa edilen bedesten ve yeraltı otoparkı inşaatının yüzde 56’lık kısmı tamamlandı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bedesten projesi içerisinde yer alan 2 katlı, 221 araçlık yeraltı otoparkının bölgedeki otopark ihtiyacı önemli ölçüde cevap vereceğini söyledi.

Bedesten ve yeraltı otoparkı inşaatının hızla devam ettiğini dile getiren Aşgın “4 bin 500 m2 zemin alanı ve 12.500 m2 toplam inşat alanı ile dev bir hizmetimizi hemşehrilerimize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşaatımız yüzde 56 oranında tamamlandı. Bedesten ve yeraltı otoparkı ile birlikte Gazi Caddesi ve Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde otopark eksikliği de önemli ölçüde giderilmiş olacak. Proje ile 211 araçlık 2 katlı yeraltı otoparkını hizmete sunmuş olacağız” dedi.

YIL SONU HİZMETE AÇILACAK

Bedestenin taş yapısı ile tarihi görünüme sahip olacağını ifade eden Aşgın, “İçerisinde 25 adet işyeri olacak. Ön ve yan kısmında orta büyüklükteki meydanlarıyla birlikte şehrimize kazandırmış olacağız. Bedesten ve 211 araçlık otoparkı inşallah yıl sonu itibariyle açılışını gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.