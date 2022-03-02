Bekir Bolat'ın acı günü

İç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı ve Wushu Çorum İl Temsilcisi Bekir Bolat ile Bolat Makine A.Ş. (Bolat Model) sahipleri Mehmet ve Recep Bolat'ın anneleri, Osman ve Aslan Bolat'ın babaanneleri Nazik Bolat vefat etti.
Merhumenin cenazesi bugün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak öğle namazına müteakip Ulucamii’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.