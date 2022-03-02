Bekir Bolat'ın acı günü

İç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı ve Wushu Çorum İl Temsilcisi Bekir Bolat ile Bolat Makine A.Ş. (Bolat Model) sahipleri Mehmet ve Recep Bolat'ın anneleri, Osman ve Aslan Bolat'ın babaanneleri Nazik Bolat vefat etti.