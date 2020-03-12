Bektaş, milli mücadelenin kahraman kadınlarını anlattı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından Kadınlar Günü nedeniyle “Milli Mücadelenin Kahraman Kadınları” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta Araştırmacı-Yazar İlknur Bektaş, milli mücadele döneminde vatanı için korkmadan çarpışan kahraman kadınların hayat hikayelerini anlattı.

Dün Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansa Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Avcı Yaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ve öğrenciler katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Çorum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Avcı Yaz, her milletin tarihinde dönüm noktası olan olaylar olduğunu, Kurtuluş Savaşının da Türk milletinin var olma veya yok olma mücadelesinden biri olduğunu belirterek, “Bu mücadelede sadece erkeklerin mücadelesi değildir. Bu milletin kadınları, İstiklal Harbi boyunca yoksulluk, yorgunluk, verem ve sıtma gibi hastalıklara rağmen vatanın her köşesinde istiklal mücadelesine destek vermişlerdir” dedi.

Anadolu kadınının beşikte bebeğini, eşikte seksenlik ninesini, ocakta aşını bırakıp istiklal mücadelesine katıldığını ifade eden Ayşe Avcı Yaz, “Bu mücadele protesto mitinglerinden, yaralıların bakımına, cephane imalatından taşınmasına, cephede silahlı mücadeleye varana kadar birçok alanda gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Yaz’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Araştırmacı-Yazar İlknur Bektaş da milli mücadele döneminde vatanı için korkmadan çarpışan kahraman kadınların hayat hikayelerini anlattı.