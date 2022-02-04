Belder ilk kez Çorum maçında

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın pazar günü Serik Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maçı Karabük bölgesi hakemi Mustafa Hakan Belder yönetecek.

29 yaşındaki genç hakem Serik deplasmanında ilk kez Çorum takımının maçını yönetecek.

Bugüne kadar toplam 47 maça çıkan Mustafa Hakan Belder Türkiye Kupası’nda 4, 3. ligde 13 ve 2. ligde toplam 30 maça çıktı. 2. ligde yönettiği 30 maçın 16’sında ev sahibi takımlar galip gelirken beş maç berabere bitti 9 maçı ise deplasman takımları kazandı. Bu maçlarda 164 sarı ve 3 kırmızı kart çıkardı.

Belder’in yardımcılıklarını ise Ankara’dan Mikail Can ve İzmir’den Uğur Başdaş yapacak. Maçın dördüncü hakemi Ankara’dan Burak Demirkıran gözlemci ise Balıkesir’den Yavuz Çetin.