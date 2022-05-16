Belediye 12 arsa daha satacak

Çorum Belediyesi, Hobi Köyü projesi kapsamında Silmkent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan 12 arsayı ihale yoluyla satacak.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Mülkiyeti belediyemize ait olan Kuruçay mevkii Silimkent bölgesinde bulunan, Hobi Köyü Projesi kapsamındaki arsalar 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif arttırma usulü ile satılacaktır.” dendi.

17 Mayıs 2022 Salı günü Saat 14.00'te Turgut Özal İş Merkezi 4.Kat Belediye Meclis Salonunda satışı yapılacak arsaların listesine https://ihale.corum.bel.tr/ihale/12-adet-arsa-satisi-hobi-koyu internet adresinden ulaşılabiliniyor.



Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022, 17:46