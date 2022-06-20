Belediye 15 hobi bahçesi arsasını satışa çıkardı

Çorum Belediyesi, Hobi Köyü projesi kapsamında Silmkent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan 15 arsayı ihale yoluyla satacak.

Çorum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mülkiyeti Belediyemize ait Kuruçay Mahallesi Silmkent bölgesinde, Hobi Köyü Projesi kapsamındaki 15 arsa, 2886 Sayılı Kanun 45. Madde’ye göre açık teklif arttırma usulü ile en az %25'i peşin kalanı en fazla 12 taksitle satılacaktır” denildi.

21 Haziran 2022 Salı günü saat 14.00'da Çorum Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak ihaleye girecekler satılacak arsalara ait listeye https://ihale.corum.bel.tr/ihale/kurucay-mahallesinde-bulunan-15-adet-arsa-satışı internet adresinden ulaşabilirler. (Haber Merkezi)