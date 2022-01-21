Belediye 18 otobüsü satın aldı

EROL TAŞKAN

Toplu ulaşım hizmetleri ile ilgili Belediye yönetimi ve Ulaş A.Ş. arasında orta yol bulundu. 29 hatta çalışan 64 otobüsten 18’ini ve sistemin tümünü belediye satın aldı.

Zarar ettikleri gerekçesiyle bir süredir belediye ile görüşme halinde olan Ulaş A.Ş. ile belediye arasında yeni bir uygulama modeline gidildi.

Belediyenin satıl aldığı BMC marka 2008 model otobüsler, 1 Şubat’tan itibaren belediye tarafından çalıştırılacak. Ayrıca her otobüs için iki haftadır verilen günlük 50 litre mazot desteği, yeni düzenlemeyle birlikte ücretsiz yolcuların adedince tam bilet ücretinden hesap edilecek tutar üzerinden, yine mazot desteği olarak verilmeye devam edecek.

Dolum sistemleri başta olmak üzere mevcut tüm teknik sistemi de satın alan belediye, kendisine ait olan bölümlerde kendi personeli le hizmet verecek.

Tek taraflı olarak sözleşmenin Ulaş A.Ş. tarafından iptal edilmesiyle başlayan yeni süreçte, Şubat ayı meclis toplantısını takiben yeniden ihale süreci işletilecek.

Belediye yönetimi, varılan anlaşmayla Çorum’da şehir içi yolcu taşımacılığının aksatılmadan süreceği, belediye firma ve yolcular nezdinde memnuniyetle karşılanan bir hizmetin sahaya yansıtılacağını öngörüyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022, 18:35