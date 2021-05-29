Belediye 2 gayrimenkulü 11 milyon 600 bin liradan satışa çıkardı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi Ayarık ve İbrahim Çayırı mevkiinde mülkiyeti belediyeye ait 2 adet gayrimenkulü ihale yoluyla satışa çıkardı.

Ayarık bölgesinde 10 bin 660 metrekare alana sahip gayrimankül 6 milyon 900 bin TL’ye, 4 bin 752 metrekare alana sahip İbrahim Çayırı mevkiindeki gayrimenkul ise 4 milyon 700 bin TL'ye olmak üzere toplam 2 gayrimenkul 11 milyon 600 bin TL'den satışa çıkarıldı. 9 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapılacak ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışa sunulacak.

İhale, Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.