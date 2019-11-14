Belediye  29 adet arsayı satışa çıkartıyor

Çorum Belediyesi Ayarık ve Gülabibey Mahallesi'nde  bulunan arsaları ihaleyle satışa çıkartıyor.

Belediye  29 adet arsayı satışa çıkartıyor

Çorum Belediyesi Ayarık ve Gülabibey Mahallesi'nde  bulunan arsaları ihaleyle satışa çıkartıyor.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamada; Mülkiyeti belediyemize ait olan 29 adet arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü sıra numarasına göre satışa sunulacaktır denildi.Ayarıkta bulunan 2 katlı 22 adet konut parseli ve Gülabibey Mahallesi'nde bulunan 2 katlı 7 adet ticaret arsasının ihalesi 18 Kasım Pazartesi günü saat: 14.00'da belediye meclis salonunda encümen huzurunda yapılacağı belirtildi.
Şartname ve eklerini temin etmek isteyenler, Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden 50 TL karşılığında temin edebilirlecek.
 

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