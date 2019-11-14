Belediye  29 adet arsayı satışa çıkartıyor

Çorum Belediyesi Ayarık ve Gülabibey Mahallesi'nde bulunan arsaları ihaleyle satışa çıkartıyor.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamada; Mülkiyeti belediyemize ait olan 29 adet arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü sıra numarasına göre satışa sunulacaktır denildi.Ayarıkta bulunan 2 katlı 22 adet konut parseli ve Gülabibey Mahallesi'nde bulunan 2 katlı 7 adet ticaret arsasının ihalesi 18 Kasım Pazartesi günü saat: 14.00'da belediye meclis salonunda encümen huzurunda yapılacağı belirtildi.

Şartname ve eklerini temin etmek isteyenler, Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden 50 TL karşılığında temin edebilirlecek.

